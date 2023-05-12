Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 70.87 -1.69 Brent 74.98 -1.43

АПК 12.05.2023 14:05

Более 10 стран ЕС призывают ЕК объяснить приостановку импорта украинского зерна для пяти стран союза

Франция, Германия и еще 10 стран Евросоюза обеспокоены введением временного запрета на импорт продовольствия с Украины для пяти стран союза, просят Еврокомиссию объяснить такое решение, сообщает Politico со ссылкой на письмо этих государств.

"12 стран (...) призывают к срочному "разъяснению" сделки, которую, по их словам, комиссия заключила "без консультаций со странами-членами ЕС", - информирует издание.

Так, в попавшем в распоряжение Politico письме к ЕК, министры из 12 стран выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу сделки, которая, по их словам, "подрывает целостность внутреннего рынка ЕС".

"Мы призываем комиссию вернуться к прозрачной процедуре по установленным правилам в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", - говорится в документе.

Среди стран, подписавших обращение, фигурируют также Нидерланды, Ирландия, Греция, Австрия, Бельгия, Хорватия, Люксембург, Эстония, Дания и Словения.

Ранее сообщалось, что ЕК запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию на период со 2 мая по 5 июня 2023 года. В комиссии отмечали, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись эти пять государств. Транзит данных товаров через них далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется. Politico отмечает, что ЕК также предложила помощь фермерам из этих стран в размере 100 млн евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ИМПОРТ, СДЕЛКА


Похожие новости


ЕС передал Украине с февраля свыше 1 тыс. ракет - Боррель Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен 9 мая прибудет в Киев Боррель не считает жизнеспособным план Китая по урегулированию в Украине ЕК ввела запрет на импорт зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию до 5 июня ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи - глава ЕК Боррель: ЕС будет делать все возможное для усиления военной помощи Украине Решение по 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины будет одобрено в ближайшие дни - Боррель Украина присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС В ЕС осознают потребность Украины в боеприпасах и делают все возможное, чтобы помочь ей Си Цзиньпин не против поговорить с Зеленским, когда сочтет ситуацию подходящей для этого - фон дер Ляйен

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az