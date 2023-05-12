Более 10 стран ЕС призывают ЕК объяснить приостановку импорта украинского зерна для пяти стран союза

Франция, Германия и еще 10 стран Евросоюза обеспокоены введением временного запрета на импорт продовольствия с Украины для пяти стран союза, просят Еврокомиссию объяснить такое решение, сообщает Politico со ссылкой на письмо этих государств.
"12 стран (...) призывают к срочному "разъяснению" сделки, которую, по их словам, комиссия заключила "без консультаций со странами-членами ЕС", - информирует издание.
Так, в попавшем в распоряжение Politico письме к ЕК, министры из 12 стран выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу сделки, которая, по их словам, "подрывает целостность внутреннего рынка ЕС".
"Мы призываем комиссию вернуться к прозрачной процедуре по установленным правилам в рамках функционирования ЕС и его государств-членов", - говорится в документе.
Среди стран, подписавших обращение, фигурируют также Нидерланды, Ирландия, Греция, Австрия, Бельгия, Хорватия, Люксембург, Эстония, Дания и Словения.
Ранее сообщалось, что ЕК запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию на период со 2 мая по 5 июня 2023 года. В комиссии отмечали, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись эти пять государств. Транзит данных товаров через них далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется. Politico отмечает, что ЕК также предложила помощь фермерам из этих стран в размере 100 млн евро.
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