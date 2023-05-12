Турция и ЕС по ЮГК получили суммарно около 45 млрд куб.м. газа из Азербайджана - SOCAR Turkiye Enerji

Турция и ЕС по Южному газовому коридору (ЮГК) получили около 45 млрд кубометров газа из Азербайджана, заявил и.о. генерального директора компании «SOCAR Turkiye Enerji» Эльчин Ибадов.

«По газопроводу TANAP (компонент ЮГК - ИФ) в Турцию с 30 июня 2018 года и до сих пор в Турцию поставлено свыше 21,5 млрд кубометров. До сих пор (по ЮГК через газопровод TAP - ИФ) в Европу поставлено 23,3 млрд кубометров газа. Таким образом, суммарно посредством TANAP и TAP (в Турцию и ЕС – ИФ) экспортировано около 45 млрд кубометров газа (из Азербайджана – ИФ)», - сообщил Ибадов в пятницу на пресс-конференции в Измире для азербайджанских журналистов.

Он также отметил, что открытие Турцией крупных запасов газа на черноморском шельфе внесет свой вклад в экономику этой страны и в то же время в перспективе может повысить эффективность работы газопровода TANAP.

«Турция семь лет, начиная с 2016 года, ведёт целенаправленную работу по повышению уровня газоснабжения за счет внутренних источников. Речь идет о строительстве новых LNG-станций, хранилища газа и прокладке новых газовых линий. В то же время это позволит нам более эффективно использовать возможности газопровода TANAP. Сейчас между двумя странами ведется работа в связи с расширением пропускной способности TANAP (с 16 млрд до 32 млрд кубометров в год – ИФ), и мы надеемся, что этот вопрос будет согласован и решен в соответствии с национальными интересами обоих государств",- добавил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.

Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в 2 раза.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Н.Аббасова