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Дальнее зарубежье 12.05.2023 15:27

Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тыс. человек - ООН

Примерно 200 тыс. человек были вынуждены покинуть Судан за почти месяц боев в этой стране, заявила в пятницу представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ольга Саррадо.

"На четвертую неделю насилия в Судане примерно 200 тыс. беженцам и переселенцам в эту страну пришлось ее покинуть", - приводят ее слова западные СМИ.

В минувший вторник представитель Международной организации по миграции Пол Диллон сообщил, что число внутренне перемещенных лиц в Судане возросло с прошлой недели в два раза и перевалило за отметку в 700 тыс. человек. В ООН оценивают, что еще порядка 5 млн жителей Судана потребуется экстренная помощь. К тому же, еще до начала столкновений 15 апреля, примерно треть населения Судана - порядка 16 млн человек - нуждалась в гуманитарной помощи.

Однако 6 мая делегации суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР), вступивших в конфликт в Судане, начали переговоры в Джидде. 12 мая они подписали предварительное соглашение о безопасном выходе гражданского населения из зоны боев: это первое подписанное соглашение с 15 апреля, когда начались боевые действия.

Но переговоры в Джидде продолжаются с целью добиться прекращения огня на 10 дней. В свою очередь перемирие позволит принять такие меры, как доставка гумпомощи нуждающимся и вывод бойцов из местных больниц. Также военные и СБР будут обсуждать организацию переговоров, нацеленных на окончательное урегулирование конфликта.

15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между суданскими военными, возглавляемыми генералом Абдель Фаттах аль-Бурханом, и СБР во главе с Мухаммедом Хамдан Дагало.

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Тэги: СУДАН, БЕЖЕНЦЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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