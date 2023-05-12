Алиев и Пашинян обсудят в Брюсселе проект соглашения о мире - МИД Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на предстоящей в Брюсселе 14 мая встрече обсудят проект соглашения о мире, заявил замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян.

"Речь идет об основном документе, который касается установления мира, а также других вопросов, в частности, делимитация, разблокирование транспортных коммуникаций", - сказал Ованнисян журналистам в пятницу.

По его словам, на встрече 1-4 мая в Вашингтоне глав МИД Армении и Азербайджана был достигнут определенный прогресс.

"Прогресс связан с получением лучших представлений сторон по позициям друг друга. Американская сторона сделала максимум, чтобы создать положительную атмосферу. Действительно, был эффективный этап по сближению позиций по проекту возможного соглашения. Есть, конечно, ряд важнейших вопросов, который должен быть обсужден. Именно поэтому в Брюсселе организуется встреча на высшем уровне, после чего состоится встреча на уровне глав МИД Армении и Азербайджана в Москве 19 мая, если не будет каких-либо изменений. Будут другие встречи также", - отметил Ованнисян.

Замглавы МИД Армении заявил, что встреча в Москве "в какой-то мере станет логическим продолжением встречи в Брюсселе, но каждый формат имеет свои особенности".

Он также отметил, что Ереван подтвердил свое участие во встрече 1 июня в Кишиневе на высшем уровне.