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Макроэкономика 12.05.2023 20:10

Инфляция в Великобритании остается слишком высокой

Темпы роста потребительских цен в Великобритании остаются слишком высокими, считает министр финансов страны Джереми Хант.

"Я думаю, мы все понимаем, что нам предстоит еще долгий путь. Инфляция все еще слишком высока, а рост не такой активный, как нам хотелось бы", - сказал он в пятницу в интервью CNBC.

Британская экономика в первом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

"Даже три месяца назад никто не мог бы предположить таких цифр", - сказал Хант, отметив, что ранее рецессия была базовым сценарием для большинства аналитиков.

Также глава Минфина поддержал решение Банка Англии повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5%, отметив, что такая мера смягчит "фундаментальную нестабильность", вызванную высокой инфляцией.

"Мы все считаем, что важнее всего сейчас сфокусироваться на снижении инфляции, - сказал Хант. - Когда инфляция снизится и мы достигнем стабильности, можно начинать ускорять экономический рост".

Накануне Банк Англии обнародовал новые макроэкономические прогнозы, согласно которым Великобритания избежит рецессии в текущем году. Такого же мнения придерживается и министр финансов.

"Многие ждали сокращения британской экономики в первом квартале, однако она немного выросла. Я верил раньше и верю сейчас, что Великобритания продемонстрирует устойчивость в этом году", - заявил Хант.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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