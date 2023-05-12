Азербайджан в апреле отставал от квоты ОПЕК+ на 172 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в апреле 2023 года составила 512 тыс. б/с против показателя марта 2023 года на уровне 515 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В апреле 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 626 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 512 тыс. баррелей, конденсат - 114 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На апрель квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в апреле сделку ОПЕК+ выполнил на 133,6% (отставал от квоты ОПЕК+ на 172 тыс. б/с – ИФ).

Р.Ахмедов