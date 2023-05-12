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ТЭК 12.05.2023 15:13

Азербайджан в апреле отставал от квоты ОПЕК+ на 172 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в апреле 2023 года составила 512 тыс. б/с против показателя марта 2023 года на уровне 515 тыс. б/с, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минэнерго.

"В апреле 2023 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 626 тыс. баррелей, из которых на добычу нефти пришлось 512 тыс. баррелей, конденсат - 114 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На апрель квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляла 684 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в апреле сделку ОПЕК+ выполнил на 133,6% (отставал от квоты ОПЕК+ на 172 тыс. б/с – ИФ).

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОПЕК+, НЕФТЕДОБЫЧА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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