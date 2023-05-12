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Происшествия 12.05.2023 15:43

В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 173 человека

В Азербайджане в январе-марте 2023 года зафиксировано 370 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 173 человека, сообщает Госкомстат.

«В январе-марте 2023 года произошли 370 ДТП (спад на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), количество пострадавших в результате этих случаев сократилось на 10,3% и составило 499 человек. 173 из них погибли (спад на 5,5%), 326 получили ранения (спад на 12,6%)», - отмечается в данных статистики.

При этом отмечается, что 74% погибших и 71,8% пострадавших в результате ДТП - мужчины.

За первый квартал произошло 13 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего три человека погибли и 16 получили травмы. 11 из данных ДТП были совершены водителями легковых автомобилей.

За отчетный период 38,4% ДТП были связаны со сбитыми пешеходами.

«38,4% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 38,4% - с участием нескольких транспортных средств, 23,2% - с участием одного транспортного средства», - подчеркивает ведомство.

Согласно статданным, 46,8% происшествий произошло днем, 31,9% - ночью, 21,3% - в сумерках, 26,2% - на выходных днях.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДТП, НАРУШЕНИЯ, СТАТИСТИКА

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