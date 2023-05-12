Yelo Bank поддержит проведение очередного крупного мероприятия. Так, 17 мая 2023 года состоится 5-й "SHECongress". Темой этого года будет "Владей своей жизнью" ("Ownyourlife").
Основной миссией проведения мероприятия является поддержка личного и профессионального развития женщин, а также поощрение гендерного равенства во всех сферах жизни. Мероприятие включает презентации приглашенных спикеров из разных стран и сфер, панельные обсуждения и, самое главное, взаимное общение. Участие в мероприятии, которое пройдет в JW Marriott Absheron Baku, бесплатное, и регистрация открыта для всех до 13 мая:https://bit.ly/ylkdnjf
В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank всегда уделяет особое внимание развитию женщин. Поддерживая "SHE Congress",Yelo Bank стремится вдохновить женщин на успех, усилить их позиции в бизнесе.
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