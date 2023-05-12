Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 70.87 -1.69 Brent 74.98 -1.43

12.05.2023 15:51

Yelo Bank поддержит проведение очередного "SHE Congress"


Yelo Bank поддержит проведение очередного крупного мероприятия. Так, 17 мая 2023 года состоится 5-й "SHECongress". Темой этого года будет "Владей своей жизнью" ("Ownyourlife").

Основной миссией проведения мероприятия является поддержка личного и профессионального развития женщин, а также поощрение гендерного равенства во всех сферах жизни. Мероприятие включает презентации приглашенных спикеров из разных стран и сфер, панельные обсуждения и, самое главное, взаимное общение. Участие в мероприятии, которое пройдет в JW Marriott Absheron Baku, бесплатное, и регистрация открыта для всех до 13 мая:https://bit.ly/ylkdnjf

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank всегда уделяет особое внимание развитию женщин. Поддерживая "SHE Congress",Yelo Bank стремится вдохновить женщин на успех, усилить их позиции в бизнесе.

Есть дополнительные вопросы по дебетовой карте? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook,Instagram или WhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az