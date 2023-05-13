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Это интересно 13.05.2023 00:26

Коллекция картин покойного председателя Conde Nast продана на аукционе Christie`s за $178 млн

Аукционный дом Christie`s продал коллекцию из 16 картин покойного председателя совета директоров издательства Conde Nast Сэмюэля Ирвинга Ньюхауса-младшего за $178 млн, пишет The Wall Street Journal.

Семь полотен из коллекции Ньюхауса, скончавшегося шесть лет назад в возрасте 89 лет, были оценены более чем в $10 млн.

В частности, автопортрет Фрэнсиса Бэкона 1969 года был продан за $35 млн, а датированная 1947 годом работа "Орест" Виллема де Кунинга ушла с молотка за $31 млн. Ньюхаус приобрел эти картины за $8,9 млн и $13,2 млн соответственно.

Портрет фотографа и журналистки Ли Миллер ("Арлезианка"), нарисованный Пабло Пикассо в 1937 году, был приобретен неназванным покупателем за $25 млн.

Кроме того, полотно 1971 года "Decoy" ("Ловушка") Джаспера Джонса было продано за $10,7 млн, хотя его стоимость оценивалась не менее чем в $14 млн. Другая работа мастера поп-арта, "Цикада", ушла за $6,8 млн.

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Тэги: США, ИСКУССТВО, АУКЦИОН, CHRISTIES


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