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Макроэкономика 12.05.2023 16:32

Повышение Конгрессом потолка госдолга США является единственным выходом из тупика - Йеллен

Единственным хорошим решением проблемы лимита госдолга США является повышение потолка Конгрессом, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

"Глобальным рынкам и американским гражданам необходимо видеть, что у нас есть Конгресс, который привержен обслуживанию обязательств", - сказала Йеллен в интервью Bloomberg Television в Ниигате, где проходит встреча глав финансовых ведомств G7.

"Если Конгресс не сможет сделать этого, можно ожидать негативных последствий для кредитного рейтинга США", - отметила она.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти отложили намеченные на пятницу переговоры по вопросу госдолга.

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Тэги: США, ГОСДОЛГ, ЛИМИТ, ЙЕЛЛЕН


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