В ЕС выдвинули предложение в рамках готовящегося 11-го пакета санкций против РФ запретить поставлять ее нефть по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.
Однако, как уточняет агентство, "такой шаг будет в основном иметь символическое значение, поскольку обе страны уже отказались от этих поставок". При этом в июне 2022 года, когда ЕС запретил основную часть российского нефтяного экспорта в союз, для Германии и Польши сделали исключения из этого запрета.
При этом в силе останутся исключения из санкций против нефти РФ для Венгрии, Словакии и Чехии, который получают это сырье через южный участок нефтепровода "Дружба".
По информации Bloomberg, до ограничений году ФРГ и Польша в 2022 получали в день примерно 480 тыс. баррелей нефти в день по трубопроводу "Дружба". Страны, которым поставляют нефть через его южный участок, тогда импортировали 290 тыс. баррелей в день, но в 2023 году эти показатели немного снизились.
Также предложения ЕС предусматривают такие исключения из новых ограничений, которые разрешают приобретать, импортировать и осуществлять транзит по трубопроводу нефти, добытой в Казахстане.
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