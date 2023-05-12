Германия в I кв. импортировала из Азербайджана нефти на 150 млн евро

Германия в первом квартале 2023 года импортировала из Азербайджана 243,194 тыс. тонн нефти (спад в 1,7 раза по сравнению с январем-мартом 2022г) на 150,209 млн евро (спад в 1,8 раза).

Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в Федеральном статистическом управлении ФРГ (Destatis).

По данным Destatis, Германия в январе импортировала из Азербайджана 69,573 тыс. т нефти на 42,713 млн евро, в феврале - 130,155 тыс. т на 80,579 млн евро, в марте - 43,466 тыс. т на 26,917 млн евро.

Р.Керимов