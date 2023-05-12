В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 19 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 638, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
За 24 часа из-за новой коронавирусной инфекции скончались три человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 265 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечился 821 тыс. 251 человек (+27 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 122 человека.
За сутки медики провели 851 тест на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 602 тыс. 283 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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