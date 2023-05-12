Инвестиции SOCAR Turkiye Enerji в цифровизацию составили $70 млн

Инвестиции компании «SOCAR Turkiye Enerji» (турецкая "дочка" компании SOCAR) в цифровизацию деятельности составили $70 млн, заявил и.о. генерального директора компании Эльчин Ибадов.

По его словам, суммарные инвестиции компания SOCAR в экономику Турции составили $18 млрд.

«Что касается будущего, то есть несколько перспективных направлений, которые мы намерены развивать. В первую очередь, цифровизация деятельности, т.е. ведение бизнеса с использованием различных digital- инструментов, робототехники и даже применение дронов. До сих пор мы направили $70 млн на цифровизацию деятельности SOCAR Turkiye", - сказал Ибадов в пятницу на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире.

По его словам, вторым направлением является устойчивость. "Речь идет о шагах, которые мы предпримем для устойчивого развития человеческих ресурсов, охраны окружающей среды и общества. В первую очередь, предполагаются меры по декарбонизации производства и переходу на зеленую экономику. В рамках зеленых инвестиций у нас три основных приоритета - снижение количества углеводородных выбросов, повторная переработка отходов и производство из них новой продукции и обеспечение финансирования из "зелёных" фондов",- сообщил гендиректор.

Он добавил, что компания намерена к 2035 году снизить углеводородные выбросы в атмосферу до 40%, а к 2050 году свести этот показатель к нулю.

Н.Аббасова