Инвестиции SOCAR Turkiye Enerji в цифровизацию составили $70 млн

Инвестиции компании «SOCAR Turkiye Enerji» (турецкая "дочка" компании SOCAR) в цифровизацию деятельности составили $70 млн, заявил и.о. генерального директора компании Эльчин Ибадов.
По его словам, суммарные инвестиции компания SOCAR в экономику Турции составили $18 млрд.
«Что касается будущего, то есть несколько перспективных направлений, которые мы намерены развивать. В первую очередь, цифровизация деятельности, т.е. ведение бизнеса с использованием различных digital- инструментов, робототехники и даже применение дронов. До сих пор мы направили $70 млн на цифровизацию деятельности SOCAR Turkiye", - сказал Ибадов в пятницу на пресс-конференции для азербайджанских журналистов в Измире.
По его словам, вторым направлением является устойчивость. "Речь идет о шагах, которые мы предпримем для устойчивого развития человеческих ресурсов, охраны окружающей среды и общества. В первую очередь, предполагаются меры по декарбонизации производства и переходу на зеленую экономику. В рамках зеленых инвестиций у нас три основных приоритета - снижение количества углеводородных выбросов, повторная переработка отходов и производство из них новой продукции и обеспечение финансирования из "зелёных" фондов",- сообщил гендиректор.
Он добавил, что компания намерена к 2035 году снизить углеводородные выбросы в атмосферу до 40%, а к 2050 году свести этот показатель к нулю.
Н.Аббасова
ВС Армении подвергли обстрелу из гаубиц Д-30 и минометов азербайджанские позиции в районе границы - Минобороны
В Баку сообщили о минометном обстреле азербайджанских позиций в районе границы с Арменией
МВД Азербайджана в январе-апреле изъяло наркотических средств на $63,44 млн
Netflix вложит $2,5 млрд в южнокорейский контент
Алиев посещает Cальянский район
Глава Минюста Грузии сообщил об отказе ЕСПЧ в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж
Эрдоган раскритиковал кандидата в президенты Турции Кылычдароглу за подозрения о вмешательстве РФ в выборы
Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тыс. человек - ООН
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержит проведение очередного "SHE Congress"
Новая услуга от “Nar” – “Подпись для Звонка”
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR отметили 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС