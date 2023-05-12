Байрамов рассказал Ховаеву о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в пятницу в Баку спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

«В ходе встречи были обсуждены процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, переговоры по мирному соглашению, а также текущая ситуация в регионе», - сообщает МИД Азербайджана.

Байрамов довел до сведения Ховаева позицию и приоритеты Азербайджана в переговорах по мирному соглашению с Арменией, а также ожидания от этого процесса. В то же время министр проинформировал о провокационных шагах Армении, подрывающих мирный процесс и переговоры.

Ховаев, в свою очередь отметил, что очень важно обеспечить мир и стабильность на Южном Кавказе, и российская сторона готова оказаться всяческую поддержку в этом направлении.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД.

Б.Рустамбеков