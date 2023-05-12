В Баку сообщили о минометном обстреле азербайджанских позиций в районе границы с Арменией

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о минометном обстреле в пятницу позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы. «12 мая в 17:15 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в зодском направлении Басаркечарского района, подвергли минометному обстрелу противоположные позиции азербайджанской армии (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства. Там отметили, что «потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет». «Нашими подразделениями принимаются адекватные ответные меры», - добавили в Минобороны Азербайджана. Р.Керимов

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