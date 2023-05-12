Эрдоган раскритиковал кандидата в президенты Турции Кылычдароглу за подозрения о вмешательстве РФ в выборы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой в адрес своего соперника по президентской гонке Кемаля Кылычдароглу за его заявления о якобы вмешательстве России в выборы главы государства.
"Вам должно быть стыдно. Что вы скажете, если я заявлю, что США, Великобритания и Германия вмешиваются в выборы?" - сказал Эрдоган на митинге в Стамбуле.
Он заявил, что оппозиционный блок под руководством Кылычдароглу "действует исходя из зависти и мести", так как неоднократно проигрывал на выборах.
Эрдоган также подверг критике Запад, в частности СМИ, которые пишут нелицеприятные статьи о нем. "Газеты выходят с заголовками: "Эрдоган должен уйти". Это не ваше дело. Запад не может решать это. Решение - за нашей нацией", - отметил турецкий лидер.
Ранее Кылычдароглу обвинил "русских друзей" во вмешательстве в выборный процесс в Турции. "Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", - написал в твиттере кандидат в президенты.
Глава Республиканской народной партии (РНП) Кылычдароглу является основным соперником нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.
Изначально ожидалось, что выборы пройдут 18 июня, однако затем дату сдвинули на 14 мая. Если ни один кандидат на пост главы государства не получит абсолютное большинство в первом туре, то через два недели будет проведен второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом.
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