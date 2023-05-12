Brent подорожала до $75 за баррель

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в пятницу и, вероятно, практически не изменятся по итогам недели.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по бакинскому времени в пятницу составляет $75 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,08 (0,11%), до $70,95 за баррель.

Давление на рынок оказывают сигналы ухудшения экономической ситуации, в том числе в США и в Китае, поддерживающие ожидания снижения спроса на нефть.

"В целом настрой трейдеров остается пессимистичным", - говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank.

Некоторую поддержку рынку оказало заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм о намерении страны приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) в следующем месяце.

"В этом заявлении нет указаний на то, при каком уровне цен Минэнерго будет закупать нефть для SPR, скорее оно обозначает само намерение начать пополнение резерва, - отмечает аналитик StoneX Алекс Ходс, слова которого приводит Market Watch. - Это решение может обеспечить поддержку нефтяному рынку в краткосрочной перспективе".

Трейдеры также следят за ситуацией с поставками нефти из Ирака. Накануне министерство нефти страны выразило уверенность, что Ираку удастся возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан в субботу. Однако, по данным западных СМИ, власти Турции не примут заявку Ирака на возобновление поставок, приостановленных еще в конце марта.