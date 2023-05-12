В МИД РФ назвали крайне враждебным шагом решение Британии передать Украине ракеты большой дальности

Решение правительства Великобритании передать Украине ракетную систему Storm Shadow ведет к серьезной эскалации обстановки в регионе, Россия оставляет за собой право на принятие любых мер для нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских ракет, заявили в МИД РФ.
"Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки" в регионе, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Россия "оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет", отметили на Смоленской площади.
"Вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага", - подчеркнули в МИД РФ.
Власти Великобритании накануне сообщили о решении передать Украине ракетную систему "Storm Shadow", которая имеет возможность нанесения дальнобойного удара с повышенной точностью.
Дальность действия Storm Shadow - около 250 км.
Ранее в одном из просочившихся в сеть секретных документов американской разведки утверждалось, что Лондон намеревался отправить Киеву неуказанное количество ракет Storm Shadow вместе с британским персоналом для помощи в наведении на цель. The Washington Post отмечало, что эти крылатые ракеты можно установить на украинские самолеты советского производства.
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