Первый замгоссекретаря США Шерман уходит в отставку

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, занимавшая этот пост с 2021 года, уходит в отставку, говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.
"Благодарю Уэнди Р. Шерман за ее службу Госдепартаменту и американскому народу на посту заместителя государственного секретаря", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепа в пятницу.
Блинкен в своем заявлении называет Шерман другом и доверенным лицом, с которым он работал в Госдепе на протяжении почти 30 лет. Он говорит, что президент США Джо Байден в свое время лично попросил ее согласиться на работу первым замгоссекретаря, так как знал, что может рассчитывать на нее в вопросе выстраивания отношений Вашингтона как с партнерами, так и с соперниками на мировой арене.
Шерман начала работать в Госдепе США в 1993 году, с тех пор занимала различные должности при президентах Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Джо Байдене. В 2011 году она стала первой женщиной на посту заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, в 2021 году - первой женщиной на посту первого заместителя госсекретаря США.
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