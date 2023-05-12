Азербайджанские военные обезвредили армянские беспилотники в районе границы с Арменией - Минобороны

В министерстве обороны Азербайджана в пятницу сообщили, что азербайджанские военные обезвредили армянские ударные беспилотники в районе границы с Арменией.
«11 и 12 мая подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Басаркечарском районе, с различных направлений применили ударные беспилотники по нескольким позициям азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз). Наши подразделения своевременно обнаружили воздушные цели и, применив средства радиоэлектронной борьбы, обезвредили их до достижения цели», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Р.Керимов
Эстония и Латвия намерены при кризисах получать газ через порт Пакринеэме, а хранить в Инчукалнсе
Европейские фондовые индексы выросли на позитивных корпоративных новостях
СП Petroneft и Oil India инициировало собственное банкротство из-за невозможности продавать нефть
Азербайджан ратифицировал переход на безвизовые поездки граждан с ОАЭ
МВД Азербайджана в январе-апреле изъяло наркотических средств на $63,44 млн
Алиев посещает Cальянский район
Tesla обновит ПО в 1 млн автомобилей в Китае для усовершенствования тормозной системы
В Британии ожидается прибытие стратегических бомбардировщиков B-1B ВВС США
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержит проведение очередного "SHE Congress"
Новая услуга от “Nar” – “Подпись для Звонка”
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR отметили 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС