Азербайджанские военные обезвредили армянские беспилотники в районе границы с Арменией - Минобороны

В министерстве обороны Азербайджана в пятницу сообщили, что азербайджанские военные обезвредили армянские ударные беспилотники в районе границы с Арменией.

«11 и 12 мая подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Басаркечарском районе, с различных направлений применили ударные беспилотники по нескольким позициям азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз). Наши подразделения своевременно обнаружили воздушные цели и, применив средства радиоэлектронной борьбы, обезвредили их до достижения цели», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Р.Керимов