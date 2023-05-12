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Социум 12.05.2023 21:46

Азербайджан ратифицировал переход на безвизовые поездки граждан с ОАЭ

Граждане Азербайджана и ОАЭ, имеющие общегражданский, дипломатический, служебный/специальный паспорта, смогут совершать взаимные поездки без виз.

Этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте, который был принят в пятницу на пленарном заседании Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно документу, если раньше безвизовый въезд распространялся только на обладателей дипломатических и служебных/специальных паспортов, то теперь он будет распространяться и на владельцев общегражданских паспортов.

Срок действия безвизового режима составит 90 дней.

Цель применения безвизового режима - увеличение числа взаимных визитов граждан Азербайджана и ОАЭ.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, БЕЗВИЗ


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