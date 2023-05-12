Азербайджан ратифицировал переход на безвизовые поездки граждан с ОАЭ

Граждане Азербайджана и ОАЭ, имеющие общегражданский, дипломатический, служебный/специальный паспорта, смогут совершать взаимные поездки без виз.
Этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте, который был принят в пятницу на пленарном заседании Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.
Согласно документу, если раньше безвизовый въезд распространялся только на обладателей дипломатических и служебных/специальных паспортов, то теперь он будет распространяться и на владельцев общегражданских паспортов.
Срок действия безвизового режима составит 90 дней.
Цель применения безвизового режима - увеличение числа взаимных визитов граждан Азербайджана и ОАЭ.
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