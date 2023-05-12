Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино

Владелец Twitter Илон Маск в пятницу сообщил, что новой главой компании стала Линда Яккарино, которая до этого была руководителем рекламного направления американской медиакорпорации NBCUniversal.

"Я рад приветствовать Линду Яккарино как нового гендиректора Twitter", - написал Маск в Twitter.

Он добавил, что Яккарино сосредоточится, главным образом, на бизнес-процессах, а он сам на "дизайне продукта и новых технологиях".

Ранее в пятницу NBCUniversal объявила, что Линда Яккарино покидает свой пост в этой компании.

Сам Маск накануне сообщил, что нашел нового главу для купленной им социальной сети.

Недавно Маск и Яккарино появились вместе на конференции в Майами, где выступили с программной речью, озаглавленной "Twitter 2.3: От разговоров к партнерствам".

Маск купил сервис микроблогов за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами.