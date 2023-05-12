Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино

Владелец Twitter Илон Маск в пятницу сообщил, что новой главой компании стала Линда Яккарино, которая до этого была руководителем рекламного направления американской медиакорпорации NBCUniversal.
"Я рад приветствовать Линду Яккарино как нового гендиректора Twitter", - написал Маск в Twitter.
Он добавил, что Яккарино сосредоточится, главным образом, на бизнес-процессах, а он сам на "дизайне продукта и новых технологиях".
Ранее в пятницу NBCUniversal объявила, что Линда Яккарино покидает свой пост в этой компании.
Сам Маск накануне сообщил, что нашел нового главу для купленной им социальной сети.
Недавно Маск и Яккарино появились вместе на конференции в Майами, где выступили с программной речью, озаглавленной "Twitter 2.3: От разговоров к партнерствам".
Маск купил сервис микроблогов за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами.
Азербайджанские военные обезвредили армянские беспилотники в районе границы с Арменией - Минобороны
В турецкой Конье завершились учения «Анатолийский орел-2023»
ВС Армении подвергли обстрелу из гаубиц Д-30 и минометов азербайджанские позиции в районе границы - Минобороны
Эстония и Латвия намерены при кризисах получать газ через порт Пакринеэме, а хранить в Инчукалнсе
Европейские фондовые индексы выросли на позитивных корпоративных новостях
СП Petroneft и Oil India инициировало собственное банкротство из-за невозможности продавать нефть
Азербайджан ратифицировал переход на безвизовые поездки граждан с ОАЭ
МВД Азербайджана в январе-апреле изъяло наркотических средств на $63,44 млн
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержит проведение очередного "SHE Congress"
Новая услуга от “Nar” – “Подпись для Звонка”
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR отметили 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС