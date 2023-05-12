Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 70.87 -1.69 Brent 74.98 -1.43

Дальнее зарубежье 12.05.2023 22:20

Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино

Владелец Twitter Илон Маск в пятницу сообщил, что новой главой компании стала Линда Яккарино, которая до этого была руководителем рекламного направления американской медиакорпорации NBCUniversal.

"Я рад приветствовать Линду Яккарино как нового гендиректора Twitter", - написал Маск в Twitter.

Он добавил, что Яккарино сосредоточится, главным образом, на бизнес-процессах, а он сам на "дизайне продукта и новых технологиях".

Ранее в пятницу NBCUniversal объявила, что Линда Яккарино покидает свой пост в этой компании.

Сам Маск накануне сообщил, что нашел нового главу для купленной им социальной сети.

Недавно Маск и Яккарино появились вместе на конференции в Майами, где выступили с программной речью, озаглавленной "Twitter 2.3: От разговоров к партнерствам".

Маск купил сервис микроблогов за $44 млрд в прошлом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИНТЕРНЕТ, TWITTER


Похожие новости


Трампу восстановили аккаунт в Twitter Facebook, Twitter и Google проведут секретную встречу, посвященную борьбе с дезинформацией перед выборами в США - СМИ Google инвестирует $550 млн в китайского интернет-ритейлера JD.com Спецслужбы Британии и США перехватывали и хранили фрагменты видеочатов пользователей сервиса Yahoo - материалы Сноудена "ВКонтакте" и RuTracker оказались в списке интеллектуальных пиратов, составленном Торгпредставительством США АНБ опровергло информацию в СМИ о контроле 75% Интернет-трафика в США ФБР имеет доступ к серверам IT-компаний - СМИ США против передачи ООН контроля над Интернетом СПЧ ООН принял резолюцию о свободе пользования Интернетом Аризона законодательно запретила провокации и оскорбления в Интернете

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az