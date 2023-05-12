Европейские фондовые индексы выросли на позитивных корпоративных новостях

Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом благодаря позитивным корпоративным отчетам.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился по итогам торгов на 0,4% и составил 465,49 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,31%, германский DAX - на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,45%, итальянский FTSE MIB - на 0,92%, испанский IBEX 35 - на 0,56%.

Поддержку рынку также оказали статданные из Великобритании, показавшие, что экономика страны продолжает расти, хотя и медленными темпами.

Британский ВВП в первом квартале 2023 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. В четвертом квартале 2022 года экономика Великобритании также выросла на 0,1%.

Днем ранее Банк Англии опубликовал новые прогнозы для ВВП страны, существенно улучшив их: теперь он полагает, что экономика Великобритании сумеет избежать рецессии в 2023 году. Согласно прогнозу ЦБ, британский ВВП увеличится на 0,25% в текущем году (ранее ожидалось снижение на 0,5%).

Статистика из Франции, также обнародованная в пятницу, показала ускорение инфляции в стране в апреле. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, в апреле выросли на 6,9% в годовом выражении после роста на 6,7% в марте, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee, которые совпали с предварительной оценкой.

Акции французского банка Societe Generale SA подорожали на 1,2% по итогам торгов в пятницу. Его выручка в первом квартале снизилась на 5,3% и оказалась хуже ожиданий рынка, однако чистая прибыль существенно превысила прогноз.

Котировки бумаг других европейских банков также выросли по итогам торгов, в том числе BNP Paribas - на 2%, Barclays и Deutsche Bank - на 0,3%, Intesa Sanpaolo - на 1,1%.

Акции германской страховой компании Allianz SE подорожали на 0,2%. Чистая прибыль компании в минувшем квартале выросла в четыре раза, но не оправдала ожиданий экспертов.

Цена бумаг швейцарской Compagnie Financiere Richemont SA подскочила на 3,5% благодаря сильным квартальным результатам производителя ювелирных изделий.

Стоимость акций французской JCDecaux, работающей в сфере наружной рекламы, упала на 3,8%, поскольку прогноз компании на второй квартал не оправдал ожиданий экспертов. JCDecaux полагает, что органический рост ее выручки в текущем квартале составит 9%, а рынок ждет подъема показателя на 11%.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 в пятницу стали акции Polymetal International, подорожавшие на 11,1%, лидером снижения - бумаги онлайн-ритейлера THG Plc (-15,8%).

THG, владеющая маркетплейсом по продаже пищевых добавок и косметики, сообщила о прекращении переговоров с американским фондом прямых инвестиций Apollo, рассматривавшим возможность покупки компании. По мнению THG, Apollo недооценивает компанию.