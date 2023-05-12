Минобороны Армении признало гибель военного в боестолкновениях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении в пятницу признало гибель своего военного и ранение другого в результате боестолкновений с азербайджанскими военными в районе границы.

По последним данным, с армянской стороны есть один погибший и семеро раненых военнослужащих в результате боестолкновений 10-12 мая.