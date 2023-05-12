Аналитики считают, что США пока не могут массово производить гиперзвуковое оружие

США пока не в состоянии наладить массовое производство гиперзвуковых ракет из-за отсутствия налаженной цепочки поставок комплектующих и заинтересованности предприятий, говорится в докладе американского Института новых технологий Национальной оборонной ассоциации.

Цепочка для производства гиперзвукового оружия в больших количествах, начиная от сырья и перспективных предприятий, еще не налажена, главным образом потому, что Пентагон пока не подает однозначных сигналов промышленности о том, серьезно ли он относится к приобретению таких ракет, отмечается в докладе.

"По нашим оценкам, существующие цепочки... для производства гиперзвуковой техники, включая производственную базу, поставки критически важных материалов, испытательную инфраструктуру и персонал, не способны поддерживать масштабное развертывание гиперзвукового оружия", - считает автор доклада, научный сотрудник института Ребекка Востенберг.

Рабочие группы с участием представителей промышленности, правительства и академических кругов постоянно заявляют, что нет "твердого сигнала о спросе со стороны правительства США на гиперзвук", указала Востенберг.

В результате производственные мощности гиперзвуковой техники очень малы, с ограниченным количеством поставщиков и ограниченными производственными мощностями, отмечается в докладе.

"Компании должны знать, что они получат отдачу от инвестиций, - сказала Востенберг. - Для того, чтобы компании инвестировали в необходимую инфраструктуру и персонал, должно существовать экономическое обоснование".