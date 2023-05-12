Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 70.87 -1.69 Brent 74.98 -1.43

Дальнее зарубежье 12.05.2023 22:40

Аналитики считают, что США пока не могут массово производить гиперзвуковое оружие

США пока не в состоянии наладить массовое производство гиперзвуковых ракет из-за отсутствия налаженной цепочки поставок комплектующих и заинтересованности предприятий, говорится в докладе американского Института новых технологий Национальной оборонной ассоциации.

Цепочка для производства гиперзвукового оружия в больших количествах, начиная от сырья и перспективных предприятий, еще не налажена, главным образом потому, что Пентагон пока не подает однозначных сигналов промышленности о том, серьезно ли он относится к приобретению таких ракет, отмечается в докладе.

"По нашим оценкам, существующие цепочки... для производства гиперзвуковой техники, включая производственную базу, поставки критически важных материалов, испытательную инфраструктуру и персонал, не способны поддерживать масштабное развертывание гиперзвукового оружия", - считает автор доклада, научный сотрудник института Ребекка Востенберг.

Рабочие группы с участием представителей промышленности, правительства и академических кругов постоянно заявляют, что нет "твердого сигнала о спросе со стороны правительства США на гиперзвук", указала Востенберг.

В результате производственные мощности гиперзвуковой техники очень малы, с ограниченным количеством поставщиков и ограниченными производственными мощностями, отмечается в докладе.

"Компании должны знать, что они получат отдачу от инвестиций, - сказала Востенберг. - Для того, чтобы компании инвестировали в необходимую инфраструктуру и персонал, должно существовать экономическое обоснование".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ГИПЕРЗВУК


Похожие новости


США начнут испытательные пуски гиперзвуковых ракет с эсминца "Замволт" в конце 2025 года США до конца года начнут огневые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A В Пентагоне сомневаются, что Ирану удалось создать гиперзвуковое оружие США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет - Пентагон США выделили на создание гиперзвукового оружия $3,8 млрд на 2022 год ВВС США могут получить только 8 из 12 гиперзвуковых ракет в предстоящем финансовом году Трамп распорядился ускорить производство композитных материалов для гиперзвуковых ракет Американские гиперзвуковые ракеты смогут поражать отдаленные цели с точностью в 35,5 см - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az