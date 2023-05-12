Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 70.87 -1.69 Brent 74.98 -1.43

Дальнее зарубежье 12.05.2023 23:20

В Британии ожидается прибытие стратегических бомбардировщиков B-1B ВВС США

На авиабазу Фэрфорд в Англии в пятницу прибыл американский тяжелый военно-транспортных самолет C-5 Super Galaxy, который обычно доставляет грузы, запчасти и персонал, перед прилетом туда стратегических бомбардировщиков ВВС США, сообщила новостная служба Gloucestershire Live.

Транспортник C-5 Super Galaxy вылетел с авиабазы Дайс (штат Техас), где размещаются стратегические бомбардировщики B-1B, отмечает издание.

Указывается, что "хотя официальная миссия C-5 в Фэрфорде неизвестна, обычно грузы, запчасти и персонал доставляются на авиабазу в Глостершире перед развертыванием там бомбардировщиков".

По мнению издания, стратегические бомбардировщики B-1B могут принять участие в крупномасштабных авиационных учениях Air Defender 2023, которые пройдут в июне в Германии. В них примет участие более 220 самолетов ВВС США, Германии и других стран-членов НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ВВС


Похожие новости


Глава МИД Британии направился в Вашингтон для обсуждения помощи Киеву Британия, США и ЕС вводят санкции против командования КСИР Заместители министров обороны США и Британии договорились, что продолжат помогать Украине Байден и Трасс обсудили Украину и энергетику США и Великобритания обсудили дальнейшие действия по Украине США отменят пошлины на импорт стали и алюминия из Британии Байден: Альянс США, Великобритании и Австралии - AUKUS обеспечит страны защитой от быстро развивающихся угроз Англия будет принимать туристов из США и ЕС без обязательного карантина - СМИ Президент Алиев сменил послов Азербайджана в США и Великобритании Байден подарил Джонсону велосипед и шлем американского производства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az