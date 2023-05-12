Tesla обновит ПО в 1 млн автомобилей в Китае для усовершенствования тормозной системы

Tesla Inc. обновит программное обеспечение более чем 1 млн автомобилей в Китае, чтобы усовершенствовать работу тормозной системы и снизить риск столкновений.
Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) сообщило в пятницу, что Tesla представила план отзыва автомобилей, который затронет 1,1 млн машин, выпущенных в период с начала 2019 года по апрель текущего года. Речь идет об импортированных в КНР автомобилях Model S, Model X и Model 3, а также Model 3 и Model Y, произведенных в Китае.
Отзываемые электромобили не поддерживают функцию, позволяющую водителю выбирать силу рекуперативного торможения, начинающегося после отпускания педали газа. Кроме того, нынешнее ПО не предусматривает достаточно четкого предупреждения водителя о том, что он нажал педаль газа слишком сильно или держит ее слишком долго, пишет газета The Wall Street Journal.
Именно из-за этих двух недостатков повышается риск столкновений, поскольку водитель может держать педаль газа нажатой дольше, чем нужно.
Обновление ПО традиционно будет проводиться удаленно, сообщило SAMR.
Акции Tesla теряют в цене 1,4% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 38%.
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