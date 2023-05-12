Зарплаты в Евросоюзе в 2022г выросли на 4,4%, в еврозоне - на 4%

Размер почасовой заработной платы в Европейском союзе в 2022 году увеличился в среднем на 4,4% - до 22,9 евро, свидетельствуют данные статистического управления ЕС (Eurostat).
В еврозоне данный показатель повысился на 4% и составил 25,5 евро. Наименее значительный прирост зарплат был отмечен на Мальте и в Финляндии (на 2,3%), самый сильный - в Литве (на 13,4%), в Эстонии (на 8,8%) и в Хорватии (на 8,7%).
В Евросоюзе наименьшие темпы подъема были зафиксированы в Дании (на 2,2%) и Швеции (на 3%), а лидерами повышения выступили Венгрия (на 16,4%), Болгария (на 15,5%), Румыния (на 12,3%) и Польша (на 11,7%).
Согласно данным Eurostat, в прошлом году в Евросоюзе о сверхурочной работе (свыше 49 часов в неделю) заявили 7% работающих граждан. При этом среди самозанятых перерабатывали около 30%, среди работающих по найму - 4%.
Наиболее значительная доля переработок зафиксирована у сотрудников сельскохозяйственной, лесной и рыбной отраслей (28%), а также менеджеров (24%).
Число людей с переработками было наиболее значительным в Греции (13%). Самые низкие показатели в Болгарии, Литве и Латвии - около 1%.
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