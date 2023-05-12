В Белом доме надеются, что США удастся избежать дефолта

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены угрозой дефолта и надеются, что США удастся избежать такого развития событий, заявила в пятницу на брифинге журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы все обеспокоены, очень обеспокоены этим. Мы надеемся, что до этого (дефолта - ИФ) не дойдет", - заявила она.
Ранее стало известно, что Байден и спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти отложили намеченные на пятницу переговоры по вопросу госдолга.
По мнению источников агентства, отсрочка переговоров может означать наличие некоторого прогресса в обсуждении этого вопроса на уровне персонала, занимающегося подготовкой встречи.
В конце апреля республиканцы в Палате представителей одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Однако Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.
В пятницу министр финансов Джанет Йеллен вновь повторила, что дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".
В начале мая она предупреждала, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга.
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