Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 70.87 -1.69 Brent 74.98 -1.43

Дальнее зарубежье 12.05.2023 22:59

В Белом доме надеются, что США удастся избежать дефолта

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены угрозой дефолта и надеются, что США удастся избежать такого развития событий, заявила в пятницу на брифинге журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы все обеспокоены, очень обеспокоены этим. Мы надеемся, что до этого (дефолта - ИФ) не дойдет", - заявила она.

Ранее стало известно, что Байден и спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Кевин Маккарти отложили намеченные на пятницу переговоры по вопросу госдолга.

По мнению источников агентства, отсрочка переговоров может означать наличие некоторого прогресса в обсуждении этого вопроса на уровне персонала, занимающегося подготовкой встречи.

В конце апреля республиканцы в Палате представителей одобрили законопроект, предусматривающий повышение лимита госдолга на $1,5 трлн и сокращение бюджетных расходов на $4,8 трлн. Однако Байден и законодатели-демократы возражают против снижения расходов, требуя увеличения потолка без дополнительных условий.

В пятницу министр финансов Джанет Йеллен вновь повторила, что дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".

В начале мая она предупреждала, что ее ведомство может исчерпать доступные ему ресурсы уже к 1 июня, если Конгресс не повысит лимит госдолга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЕФОЛТ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Байден сменил главу аппарата Белого дома Советник Байдена предупредил власти Кубы о недопустимости насилия против демонстрантов Сенат утвердил экс-заместителя директора АНБ директором по кибербезопасности Белого дома США надеются понять, даст ли результаты договоренность Байдена и Путина о возможном сотрудничестве в области кибербезопасности - Белый дом Белый дом рассматривает меры по борьбе с хакерскими атаками - пресс-секретарь президента Администрация Байдена будет прямо говорить о проблемах с Россией - Белый дом Сотрудников Белого дома освободили от ежедневного тестирования на COVID-19 Вашингтон не стремится ни ухудшить, ни перезапустить отношения с Москвой - Белый дом Белый дом настаивает на возвращении в график отмененных президентских дебатов 15 октября Территория вокруг Белого дома останется закрытой до 10 июня из-за протестов в Вашингтоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az