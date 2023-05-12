Хан вышел на свободу

Экс-премьер Пакистана Имран Хан, которого ранее в пятницу суд согласился отпустить под залог, вечером после многочасового ожидания покинул здание суда и находится на свободе, сообщает пакистанский портал Dawn.

"Верховный суд Исламабада заявил, что Имран Хан покинул здание суда", - сообщает портал. Бывшего премьера сопровождали сотрудники сил безопасности, его личная охрана, а также работники и сторонники партии "Движение за справедливость", лидером которой он является. Перед тем, как он покинул здание, его машину проверили саперы.

Из автомобиля Хан записал видео, в котором сообщил, что ему не давали покинуть здание суда в течение трех часов под предлогом того, что "снаружи было слишком опасно". При этом политик заявил, что, когда он все же вышел из суда, то ничего опасного не заметил.

Также Хан записал видео перед тем, как покинуть здание, в котором призывал сторонников быть готовыми к протестам.

"Они похитили меня и держат здесь насильно. Я хочу обратиться ко всему народу и сказать, что это их злой умысел, они снова хотят что-то сделать, и вся нация должна быть готова", - заявил он в видео.

Также журналисты портала сообщают, что пока Хан находился в суде, рядом со зданием были слышны выстрелы.

Ранее в пятницу судебная коллегия Верховного суда Исламбада постановила освободить Хана под залог по делу о нанесении ущерба бюджету страны.

По версии следствия, Хан и его ближайшие сторонники основали совместный фонд для создания университета "Аль-Кадир", из-за чего бюджету страны был нанесен ущерб на сумму примерно в $170 млн.

Накануне Верховный суд Пакистана вынес решение о том, что задержание Хана является незаконным. В постановлении суд указывает, что политику должны незамедлительно вернуть свободу.