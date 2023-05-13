Эрдоган заявляет, что не может потерпеть негативные высказывания турецкой оппозиции о России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что считает отношения с Россией не менее важными, чем с США и не потерпит негативные высказывания оппозиции о Москве.

"Наши отношения с Россией не менее важны, чем с США", - сказал он, выступая в Стамбуле перед турецкой молодежью. Выступление транслировали турецкие СМИ. Эрдоган, объясняя важность отношений с РФ, напомнил, что объем торговли Анкары с Россией выше, чем с США.

"Теперь Кылычдароглу (лидер оппозиции - ИФ) совершает нападки на Путина. Я не могу это потерпеть", - добавил президент Турции.

Кроме того, он считает, что Кемаль Кылычдароглу не имеет представления о том, как управлять страной.