Эрдоган заявляет, что не может потерпеть негативные высказывания турецкой оппозиции о России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что считает отношения с Россией не менее важными, чем с США и не потерпит негативные высказывания оппозиции о Москве.
"Наши отношения с Россией не менее важны, чем с США", - сказал он, выступая в Стамбуле перед турецкой молодежью. Выступление транслировали турецкие СМИ. Эрдоган, объясняя важность отношений с РФ, напомнил, что объем торговли Анкары с Россией выше, чем с США.
"Теперь Кылычдароглу (лидер оппозиции - ИФ) совершает нападки на Путина. Я не могу это потерпеть", - добавил президент Турции.
Кроме того, он считает, что Кемаль Кылычдароглу не имеет представления о том, как управлять страной.
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