Азербайджанский военный погиб в результате продолжающейся провокации ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели 12 мая военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе. «Вечером 12 мая в результате продолжающейся провокации ВС Армении погиб военнослужащий Азербайджанской армии Мяхаммяд Гараев», - отмечает ведомство. По данным Минобороны, оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана. Таким образом, в результате боестолкновений на границе с Арменией 10-12 мая погибли двое азербайджанских военных, еще один получил ранение. Р.Ахмедов

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