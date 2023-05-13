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Оборона 13.05.2023 00:31

Азербайджанский военный погиб в результате продолжающейся провокации ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели 12 мая военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе.

«Вечером 12 мая в результате продолжающейся провокации ВС Армении погиб военнослужащий Азербайджанской армии Мяхаммяд Гараев», - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.

Таким образом, в результате боестолкновений на границе с Арменией 10-12 мая погибли двое азербайджанских военных, еще один получил ранение.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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