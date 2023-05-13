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Регион 13.05.2023 18:12

Министры финансов Саудовской Аравии и Ирана обсудили возможности для развития экономических связей между странами

Развитие экономических связей между Ираном и Саудовской Аравией стало основной темой переговоров между министрами финансов двух стран Эхсаном Кандузи и Мухаммедом аль-Джадааном.

По сообщению агентства ИРНА, иранский министр заявил, что развитие торговых связей между Тегераном и Эр-Риядом благоприятно скажется на ситуации как в обеих странах, так и во всем регионе.

Встреча министров прошла в саудовском городе Джидда на "полях" ежегодного форума, организованного Группой Исламского банка развития.

В начале марта Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипотношений.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАН, СВЯЗИ, РАЗВИТИЕ


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