Министры финансов Саудовской Аравии и Ирана обсудили возможности для развития экономических связей между странами

Развитие экономических связей между Ираном и Саудовской Аравией стало основной темой переговоров между министрами финансов двух стран Эхсаном Кандузи и Мухаммедом аль-Джадааном.

По сообщению агентства ИРНА, иранский министр заявил, что развитие торговых связей между Тегераном и Эр-Риядом благоприятно скажется на ситуации как в обеих странах, так и во всем регионе.

Встреча министров прошла в саудовском городе Джидда на "полях" ежегодного форума, организованного Группой Исламского банка развития.

В начале марта Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая договорились о возобновлении дипотношений.