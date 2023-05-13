Воронежский «Ангстрем» планирует выйти на рынок Азербайджана

Мебельный холдинг "Ангстрем" Геннадия Чернушкина (основное производство и штаб-квартира расположены в Воронеже) планирует выход на рынок Азербайджана. Об этом российскому изданию "Ъ" сообщили в компании.
Крупные российские производители мебели начали активно выходить на новые иностранные рынки, рассказали "Ъ" в самих компаниях. Так, "Ангстрем" до конца весны откроет первый салон в Монголии, в перспективе также планирует выход на рынок Азербайджана.
Издание отмечает, что российские компании ищут возможности для развития на новых иностранных рынках после введения в 2022 году ограничений на поставки мебели из РФ в ЕС в рамках санкций в ответ на военные действия в Украине.
По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), в 2022 году экспорт мебели из РФ в денежном выражении сократился на 40%, до 29,5 млрд руб. год к году.
По итогам января-февраля 2023 года показатель снизился на 74%, до 1,9 млрд руб. год к году. Доля экспортных продаж у российских производителей сократилась с 16% в 2021 году до 8% по итогам 2022 года.
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