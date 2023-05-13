Премьер Италии заявила, что Рим продолжит поддержку Украины, пока это необходимо

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим продолжит оказывать Украине поддержку до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом сообщает телеканал Rai News.
"Мы подтвердили свою поддержку на 360 градусов на все время, которое будет необходимо", - рассказала Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.
Итальянский премьер подчеркнула, что Рим также продолжит поддерживать санкционные меры против Российской Федерации, а также поставлять вооружение украинской стороне.
Мелони также высказалась в поддержку Киева на его пути в Евросоюз и Североатлантический альянс.
В.Алиев
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