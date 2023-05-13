Папа римский обсудил с Зеленским в Ватикане гуманитарную и политическую ситуацию в Украине

Папа римский Франциск в субботу провел аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, сообщает пресс-служба Святейшего Престола. В нем указано, что понтифик и украинский лидер обсудили "гуманитарную и политическую ситуацию в Украине". "Стороны подтвердили необходимость продолжать гуманитарные усилия по оказанию помощи населению", - отмечается в сообщении. Беседа продлилась 40 минут, сообщают в Ватикане.

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