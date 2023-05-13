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Папа римский обсудил с Зеленским в Ватикане гуманитарную и политическую ситуацию в Украине

Папа римский Франциск в субботу провел аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, сообщает пресс-служба Святейшего Престола.

В нем указано, что понтифик и украинский лидер обсудили "гуманитарную и политическую ситуацию в Украине".

"Стороны подтвердили необходимость продолжать гуманитарные усилия по оказанию помощи населению", - отмечается в сообщении.

Беседа продлилась 40 минут, сообщают в Ватикане.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВАТИКАН, УКРАИНА, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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