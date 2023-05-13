В Украине наступит мир тогда, когда РФ прекратит вести боевые действия - премьер Италии

В Украине наступит мир тогда, когда Россия прекратит боевые действия, Москва должна прекратить агрессию и вывести свои войска, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«К миру мы придем лишь тогда, когда РФ прекратит вести военные действия и совершать атаки на гражданские цели. Мы продолжим обращаться к Москве с призывом остановить войну и вывести свои войска с территории Украины», - заявила она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу в Риме.

По словам премьера, Италия поддерживает дипломатическое решение военного конфликта и готова оказать любую помощь, "когда Киев будет готов к проведению переговоров".