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Внешняя политика 13.05.2023 21:31

Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу вечером прибыл с рабочим визитом в Бельгию.

Визит в Брюссель осуществляется по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля, сообщает сайт главы государства.

В Брюсселе Алиев уже провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Как сообщалось ранее, Алиев 14 мая утром проведет встречу с Мишелем, а днем состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана, главы Евросовета и премьера Армении, на которой будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, БЕЛЬГИЯ, ВИЗИТ


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