Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу вечером прибыл с рабочим визитом в Бельгию.
Визит в Брюссель осуществляется по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля, сообщает сайт главы государства.
В Брюсселе Алиев уже провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
Как сообщалось ранее, Алиев 14 мая утром проведет встречу с Мишелем, а днем состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана, главы Евросовета и премьера Армении, на которой будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Р.Ахмедов
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