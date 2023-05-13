Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу вечером прибыл с рабочим визитом в Бельгию. Визит в Брюссель осуществляется по приглашению президента Евросовета Шарля Мишеля, сообщает сайт главы государства. В Брюсселе Алиев уже провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Как сообщалось ранее, Алиев 14 мая утром проведет встречу с Мишелем, а днем состоится трехсторонняя встреча президента Азербайджана, главы Евросовета и премьера Армении, на которой будут обсуждаться вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном. Р.Ахмедов

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