Вы это увидите, а Россия почувствует – Зеленский о сроках контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос о времени начала контрнаступления, отметив, что "первые шаги будут скоро".
"Мы очень серьезно готовимся. Я знаю, что все мотивированы. Но, к сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос (о сроках – ИФ-У), но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует", - сказал Зеленский в интервью итальянским СМИ в субботу.
"Мы точно готовимся и будем это делать. Мы верим, что первые важные шаги будут скоро", - сказал он.
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