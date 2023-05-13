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СНГ 13.05.2023 22:15

Вы это увидите, а Россия почувствует – Зеленский о сроках контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос о времени начала контрнаступления, отметив, что "первые шаги будут скоро".

"Мы очень серьезно готовимся. Я знаю, что все мотивированы. Но, к сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос (о сроках – ИФ-У), но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует", - сказал Зеленский в интервью итальянским СМИ в субботу.

"Мы точно готовимся и будем это делать. Мы верим, что первые важные шаги будут скоро", - сказал он.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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