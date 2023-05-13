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Здравоохранение 13.05.2023 22:23

В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 648, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 19 случаях заражения.

За 24 часа из-за новой коронавирусной инфекции скончались три человека (накануне – 3 человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 268 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечился 821 тыс. 279 человек (+28 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 101 человек.

За сутки медики провели 1339 тестов на коронавирус против 851 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 603 тыс. 622 теста на COVID-19.

Р.Ахмедов

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Тэги: COVID, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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