В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 648, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 19 случаях заражения.
За 24 часа из-за новой коронавирусной инфекции скончались три человека (накануне – 3 человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 268 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечился 821 тыс. 279 человек (+28 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 101 человек.
За сутки медики провели 1339 тестов на коронавирус против 851 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 603 тыс. 622 теста на COVID-19.
Р.Ахмедов
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