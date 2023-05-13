Алиев обсудил с Шефчовичем сотрудничество Азербайджана и ЕС в сфере энергетики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя в сфере энергетике.

«На встрече в субботу в Брюсселе обсуждалось сотрудничество Азербайджана с ЕС в сфере энергетики. (…) Стороны подчеркнули успешную реализацию проекта по увеличению объема поставок азербайджанского газа в Европу, подчеркнута важность расширения географии стран-покупателей азербайджанского газа в Европе», отмечается в информации на сайте азербайджанского лидера.

Кроме этого, на встрече обсуждалось сотрудничество Баку и Брюсселя в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), отмечено наличие широких перспектив для взаимодействия в этом направлении.

Р.Ахмедов