Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа.
Комментируя заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в Турции, представитель Кремля сказал, что это "заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции". "Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", - указал пресс-секретарь российского президента.
"Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства (российского вмешательства). Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует", - отметил Песков.
"В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции", - сказал представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что именно оппозиционная партия называет себя прямыми последователями Ататюрка. "Уместно напомнить, что именно основатель Турецкой Республики и архитектор внешнеполитического мировоззрения современной Турции, Ататюрк, был убежденным сторонником развития российско-турецких отношений, именно при Ататурке был заложен фундамент наших отношений дружбы и добрососедства", - констатировал Песков. "Упомянутое заявление господина Кылычдароглу явно идет вразрез и прямо противоположно этому видению Ататюрка", - подчеркнул он.
Алиев обсудил с Шефчовичем сотрудничество Азербайджана и ЕС в сфере энергетики
Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе проинформированы о провокации ВС Армении
МВФ: инфляция в Азербайджане медленно снижается, но остается на двузначном уровне
Воронежский «Ангстрем» планирует выйти на рынок Азербайджана
Baki Sheher Ishigi направит 3,1 млн манатов на закупку материалов для освещения
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Коллекция картин покойного председателя Conde Nast продана на аукционе Christie`s за $178 млн
Зарплаты в Евросоюзе в 2022г выросли на 4,4%, в еврозоне - на 4%
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank поддержит проведение очередного "SHE Congress"
Новая услуга от “Nar” – “Подпись для Звонка”
В Бакинской высшей школе нефти SOCAR отметили 100-летний юбилей великого лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС