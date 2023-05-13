Россия категорически не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы президента этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия с уважением отнесется к выбору турецкого народа.

Комментируя заявление председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшемся вмешательстве в президентские выборы в Турции, представитель Кремля сказал, что это "заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции". "Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи", - указал пресс-секретарь российского президента.

"Лидер оппозиции говорил, что у него есть доказательства (российского вмешательства). Он их до сих пор не представил. Уверены, он не сможет этого сделать, потому что их на самом деле и не существует", - отметил Песков.

"В целом мы крайне разочарованы таким заявлением оппозиции в Турции", - сказал представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что именно оппозиционная партия называет себя прямыми последователями Ататюрка. "Уместно напомнить, что именно основатель Турецкой Республики и архитектор внешнеполитического мировоззрения современной Турции, Ататюрк, был убежденным сторонником развития российско-турецких отношений, именно при Ататурке был заложен фундамент наших отношений дружбы и добрососедства", - констатировал Песков. "Упомянутое заявление господина Кылычдароглу явно идет вразрез и прямо противоположно этому видению Ататюрка", - подчеркнул он.