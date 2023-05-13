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СНГ 13.05.2023 23:07

Успехи ВСУ приведут к снижению поддержки Путина

С успехами Вооруженных сил Украины поддержка президента РФ Владимира Путина в стране будет уменьшаться, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Выход точно есть. У нас будут контрнаступательные действия. Мы будем отталкивать его (Путина – ИФ) назад. Его поддержка будет уменьшаться. Появятся внутренние вопросы, он их будет решать. У нас мотивация будет только увеличиваться. (…) Когда мы будем на админграницах Крыма, его поддержка уменьшится. Его внутренний круг будет давить на него», - сказал Зеленский в субботу в интервью итальянским СМИ.

"Недолго осталось", - подчеркнул он.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ПУТИН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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