Стратегические стелс-бомбардировщики B-2 ВВС США пока еще не готовы выполнять полеты

Американские стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit до сих пор не допущены к полетам из-за продолжающегося расследования инцидента с аварийной посадкой такого самолета в декабре прошлого года, сообщило издание Air And Space Forces Magazine.

ВВС США распорядилось о прекращении полетов еще шесть месяцев назад.

Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, способный нести ядерное оружие, получил повреждения при совершении аварийной посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. Во время посадки самолет загорелся. Пожарной службе удалось потушить огонь. Никто из членов экипажа самолета не пострадал.

О причинах аварии до сих пор неизвестно, отмечает издание.

В ходе планового полета на бомбардировщике возникли технические неполадки, после чего он вынужден был произвести аварийную посадку.

На базе Уайтмен базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

При этом, как указывает издание, в случае чрезвычайных обстоятельств часть из этих бомбардировщиков все-таки может быть задействована для выполнения боевых задач. Обычно чуть более половины из них находятся в полной боевой готовности. Но любое повреждение одного из самолетов считается серьезным инцидентом.