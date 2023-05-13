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Макроэкономика 13.05.2023 23:49

МВФ: инфляция в Азербайджане медленно снижается, но остается на двузначном уровне

Денежные переводы физических лиц из РФ в Азербайджан по итогам 2022 года составили 3% ВВП Азербайджана, отмечает Международный валютный фонд (МВФ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», МВФ в майском региональном обзоре Международного валютного фонда (МВФ) по странам Ближнего Востока и Центральной Азии отмечает, что страны Южного Кавказа в 2022 году столкнулись с увеличением почти в 5 раз размера денежных переводов из РФ. В результате их объем (переводов физлиц - ИФ) в Азербайджан составил 3% ВВП, в Грузию - 8% ВВП, Армению – 17% ВВП.

МВФ среди проблем, с которыми сталкивается экономика Азербайджана, особо подчеркивает инфляцию. «В Азербайджане инфляция начала медленно снижаться в сентябре 2022 года, но в начале 2023 года (13,5% - на конец апреля) оставалась на уровне двузначных показателей», - отмечает фонд. Среди факторов, влияющих на инфляцию – высокая доля импорта из РФ, быстрый рост заработных плат в стране, активное потребительское кредитование, несмотря на значительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Как сообщалось ранее, по данным Центробанка Азербайджана денежные переводы из РФ в Азербайджан в 2022г составили почти $3 млрд (рост в 4,8 раза) или 82% всех переводов в страну.

Р.Ахмедов

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Тэги: МВФ, ИНФЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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