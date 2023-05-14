Мишель и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем на встрече в Брюсселе в субботу военно-политическую обстановку в регионе Южного Кавказа,сообщает пресс-служба правительства Армении.

Обсуждены также вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Пашинян и Мишель затронули также запланированную на 14 мая трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана. Заявлено о важности проведения пятисторонней встречи в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца", - отметили в правительстве Армении.