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Регион 14.05.2023 01:09

Мишель и Пашинян обсудили обстановку на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем на встрече в Брюсселе в субботу военно-политическую обстановку в регионе Южного Кавказа,сообщает пресс-служба правительства Армении.

Обсуждены также вопросы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Пашинян и Мишель затронули также запланированную на 14 мая трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана. Заявлено о важности проведения пятисторонней встречи в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца", - отметили в правительстве Армении.

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Тэги: ПАШИНЯН, МИШЕЛЬ


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