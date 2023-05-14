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Дальнее зарубежье 14.05.2023 12:06

Украина ожидает поставку более сотни немецких беспилотнкиов Vector

Украина ожидает поставку более сотни немецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector. Об этом сообщает Telegram-канал украинской разведки.

По данным ведомства, украинские разведчики получат более сотни беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны Украины с немецкой компанией-производителем Quantum-Systems GmbH.

"Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они засвидетельствовали свою высокую эффективность на поле боя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон может развивать скорость до 72 км/ч и находиться в воздухе до 120 минут.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, VECTOR, ПОСТАВКИ


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