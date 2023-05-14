Минсельхоз США прогнозирует значительное снижение производства пшеницы в Украине в 2023 году

Производство пшеницы в Украине в 2023 году снизится на 21%, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства США (USDA).

По информации министерства, ожидается снижение производства пшеницы до 16,5 млн тонн. Для сравнения, в 2022 году производство пшеницы достигало 20,9 млн тонн. В 2021 году украинские аграрии собрали 33,01 млн тонн.

Также прогнозируется падение экспорта пшеницы с Украины на 33%, с 15 до 10 млн тонн.

Помимо пшеницы, ожидается снижение производства других зерновых культур на 16% - с 34,06 до 28,67 млн тонн. Ожидается, что кукурузы будет собрано 22 млн тонн, а ее экспорт снизится до 16,5 млн тонн.

В.Алиев