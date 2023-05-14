Италия готова к урегулированию в Украине только на базе предложений Киева

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта в Украине только на базе "десяти пунктов" украинского президента Владимира Зеленского, сообщает газета La Stampa.

"Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины", - сказал он.

Ранее Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил о принятии важных решений по защите украинского неба.

Он добавил, что обсудил с Мелони украинскую "форму мира".

В.Алиев