Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8572 RUR   0.0221 GBR   2.129 TRY   0.0866

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 70.04 -0.83 Brent 74.17 -0.81

Дальнее зарубежье 14.05.2023 14:39

Италия готова к урегулированию в Украине только на базе предложений Киева

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что страна готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта в Украине только на базе "десяти пунктов" украинского президента Владимира Зеленского, сообщает газета La Stampa.

"Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины", - сказал он.

Ранее Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил о принятии важных решений по защите украинского неба.

Он добавил, что обсудил с Мелони украинскую "форму мира".

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, УКРАИНА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


Похожие новости


В Украине наступит мир тогда, когда РФ прекратит вести боевые действия - премьер Италии Папа римский обсудил с Зеленским в Ватикане гуманитарную и политическую ситуацию в Украине Премьер Италии заявила, что Рим продолжит поддержку Украины, пока это необходимо Украина и Италия планируют совместное производство систем ПВО для защиты инфраструктуры от БПЛА Премьер Италии призвала поторопиться с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС Италия передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок Глава МИД Италии заявил, что союзники Киева никогда не обсуждали отправку войск на Украину Италия проведет конференцию по восстановлению Украины с участием представителей бизнеса Италия пока не обсуждает возможность передать Украине боевые самолеты Премьер Италии приехала в Киев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az